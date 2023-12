Pai esfaqueia filho autista e manda vídeo à mãe: "Presente de Natal" | A TARDE

Um homem de 46 anos foi preso, em São Paulo, após esfaquear o filho autista e mandar um vídeo para a ex-esposa. Ele enviou as imagens do adolescente agonizando para a mãe do garoto de 16 anos e disse que era o "presente de natal" dela.

“Você disse que eu não presto para nada. Seu presente de Natal”, escreveu o agressor em uma das mensagens, com o vídeo anexado. O responsável pelo ato criminoso também encaminhou outras ameaças à ex-esposa.

A Polícia Civil informou que o jovem foi atingido por 10 facadas e uma das perfurações atingiu o pulmão da vítima. No vídeo é possível ver o garoto agonizando de dor, dizendo amar algumas pessoas e, em tom de despedida, pede para que não seja esquecido.

O suspeito confessou o crime após ser preso pela Polícia Militar na última quarta-feira, 29. Os agentes chegaram ao local e encontraram a vítima ensanguentada no sofá. Eles também apreenderam a faca utilizada para cometer o crime.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o homem admitiu estar com problemas familiares: “O pai não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que o adolescente foi socorrido e levado ao Hospital Cruz Azul, onde segue se recuperando dos ferimentos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a perícia foi acionada. O caso é investigado pela Polícia Civil.

