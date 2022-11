Pastor tinha relação sexual com outras mulheres, diz testemunha

Uma filha afetiva de Flordelis revelou em depoimento, durante o julgamento da pastora, que o pastor Anderson Carmo tinha relações sexuais com outras mulheres da casa. Ela ainda disse que Flordelis tinha conhecimento destes casos.

A testemunha relatou que chegou a presenciar um dos atos sexuais de Anderson. "Uma noite ele entrou no nosso quarto e alisou a minha irmã. No dia seguinte, quando amanheceu, perguntamos porque ela não contava para a mãe [Flordelis]. Ela falou que conversou com a mãe, mas que ela pegou a Bíblia e mostrou que, se a mulher está ciente que o marido está procurando outra mulher, não é pecado", relatou.

De acordo com o advogado de Flordelis, Rodrigo Faucz, as práticas sexuais "nunca existiram. É algo totalmente inverídico".

A filha afetiva da pastora, que testemunhou, disse que Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis e também ré no processo, usava uma suposta relação com Anderson como "trunfo".

"A Simone sempre falava como se fosse um trunfo. Lembro de uma vez que a gente já morava nessa casa atual, em que aconteceu o crime, e eu falei: 'Simone, por que você não coloca aparelho?' Ela falou pra mim: 'Eu não. Se eles assim já dão trabalho, imagina eu com aparelho'", relatou.