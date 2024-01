Pastores vão à Justiça contra a Igreja Universal | A TARDE

A Igreja Universal do Reino de Deus é ré em várias ações movidas junto à Justiça do Trabalho. Pastores denunciam assédio moral, perseguição e aé proibição de gerar herdeiros. Os processos correm no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins.

O site Metrópoles teve acesso a algumas das acusações imputadas à Igreja Universal do Reino de Deus por ex-obreiros, pastores e esposas de pastores que outrora integraram a instituição religiosa.

Em uma das ações, um ex-pastor acusa a igreja de obrigá-lo a realizar uma vasectomia – procedimento que deixa o homem incapaz de gerar filhos – “em uma clínica clandestina localizada na Comercial Norte, em Taguatinga, no Distrito Federal”, e a “obrigar” que o homem e a esposa dele “se filiassem a um partido político como uma condição obrigatória para permanência no cargo pastoral”.

No processo, o ex-pastor da Universal cobra quase R$ 500 mil em dívidas trabalhistas. O autor da ação expõe, ainda, que a instituição estabelecia metas para recolhimento de dízimos e, em caso de não cumprimento, aplicava punições.