PF prende dono de ferro-velho suspeito de ajudar assassinos no crime | A TARDE

O dono de ferro-velho, responsável por fazer o desmanche e descartar o carro utilizado pelos assassinos da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes, foi preso na noite desta quarta-feira, 28, pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ).

O homem foi capturado próximo à casa dele no bairro de Santa Cruz da Serra, município de Duque de Caxias (RJ). O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Câmara Criminal da Capital. Ele já havia sido denunciado pelo MP em agosto de 2023.

O órgão ministerial alega que o acusado impediu e atrapalhou as investigações de infrações penais envolvendo organização criminosa. As ações dele teriam causado sérios prejuízos à elucidação do crime.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para as formalidades decorrentes da prisão judicial. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações envolvendo o homem foram elucidadas após delação premiada do ex-PM Élcio Queiroz, acusado de ter dirigido o veículo utilizado na emboscada da parlamentar.