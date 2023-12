Picanha brasileira é eleita o melhor prato do mundo | A TARDE

A picanha brasileira foi eleita o “melhor prato do mundo” segundo ranking do site TasteAtlas, divulgado nesta terça-feira, 12.

A carne recebeu 4,75 de 5 estrelas em avaliações de usuários do site. Em segundo lugar ficou o Roti canai (Malásia), em 3ª, Phat kaphrao (Tailândia), em 4ª, Pizza napolitana (Itália), em 5º, Guotie (China).

Em 16º lugar, entre os 100 melhores, está o vatapá com nota 4,61. O escondidinho apareceu em 58º (nota 4,52) e o tutu de feijão ocupou o 93º lugar (nota 4,49).

O ranking do TasteAtlas é feita com base em votos de usuários do site e de um mecanismo que busca diferenciar votos legítimos e inválidos por meio do comportamento do usuário na internet. Para a lista de melhores pratos, o guia se baseou em mais de 270 mil avaliações para quase 11 mil refeições.