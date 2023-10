PM é preso com 151 kg de cocaína | A TARDE

O policial militar Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, de 36 anos, foi preso dentro de um caminhão que circulava na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O veículo estava com 151 kg de cocaína.

A Polícia Civil apontar que o policial como homem de confiança de Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, um dos chefes do Comando Vermelho no Rio, e de William Souza Guedes, o Corolla, que controla o tráfico na Favela de Manguinhos.

“Tínhamos informação de que os bandidos haviam se movimentado com esse carregamento em virtude das operações na área do Comando Vermelho. Preparamos o cerco e capturamos”, explicou o delegado Rodrigo Coelho, titular de Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O material - 139 tabletes de 1.090 g cada, que totalizaram pouco mais de 151kg de cocaína -, estava dentro de caixas no caminhão. No ato da prisão, não houve resistência do policial e do comparsa que estava no caminhão.