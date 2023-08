Policial da Deam é morta pelo ex com 64 facadas

A policial civil Valderia da Silva Barbosa Peres, de 46 anos, foi brutalmente assassinada com 64 facadas pelo ex-companheiro, o motoboy Leandro Peres Ferreira, 46. As autoridades informaram neste domingo, 13, que o suspeito segue foragido. O crime foi cometido na sexta-feira, 11, em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. O caso é o 23º feminicídio registrado na capital federal neste ano.

Valderia era lotada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) 2. O corpo dela foi encontrado pelo filho dentro do banheiro da casa, localizada no bairro de Arniqueiras. O rapaz disse em depoimento que o processo de separação era recente e que o suspeito tinha se mudado da casa da policial há cerca de um mês. As informações são da coluna ‘Na Mira’ do portal Metrópoles.

A violência do ataque impressionou os investigadores que apuram o caso e tentam prender. “Nunca vi uma situação tão brutal, tão horrível como essa. Quem tiver qualquer informação sobre esse autor pode ligar para o telefone 197, que todos os dados serão mantidos sob sigilo”, explicou a delegada-chefe da Deam 2, Letízia Lourenço.

Segundo a Polícia Civil, as cerimônias de velório e a cremação do corpo de Valderia acontecerão na segunda-feira, 14. A previsão é que o cortejo deixe a Direção-Geral da PCDF, por volta de 13h, passando pelo Eixão, até o Campo da Esperança, onde o velório acontecerá das 14h às 16h. Depois, o corpo será cremado no cemitério de Formosa (GO).