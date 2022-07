Policial mata mãe, filhos, esposa e tira a própria vida no Paraná

Um policial militar matou a sua família entre a noite de quinta-feira, 14, e a madrugada de sexta-feira, 15, no Oeste do Paraná. Ele assassinou a mãe, irmão, três filhos e a esposa. . Na sequência teria tirado a própria vida. Ao todo, ele tirou a vida de oito pessoas, sendo seis de sua família. Os crimes aconteceram nas cidades de Céu Azul e Toledo.

O PM foi identificado como Fabiano Junior Garcia, lotado no 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Toledo. De acordo com informações iniciais da imprensa paranaense, ele primeiro matou dois de seus filhos em uma localidade da área rural da cidade de Céu Azul. Em seguida, ele se dirigiu a Toledo, onde teria feito mais vítimas em pontos distintos da cidade.

Na cidade, ele ainda matou a sua mãe, um irmão e mais um filho, além da esposa identificada como Kassiele Moreira. O PM ainda matou mais duas pessoas, mas até o momento não existem informações se eram familiares. Após todos os assassinatos, ele saiu de casa e tirou a própria vida dentro do seu carro.

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas aos locais dos crimes, mas apenas constataram os óbitos das vítimas. O automóvel foi conduzido até o pátio do 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo (19º BPM). A motivação da chacina é investigada pela Polícia Civil.