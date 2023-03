Policial militar agride jovem na academia por briga por aparelho

Uma jovem de 18 anos foi agredida por um policial militar por causa de briga por aparelho. O caso aconteceu na terça-feira, 28, na cidade de Goiânia, em Goiás. Imagens de Circuito de segurança registrou o momento em que o pm de 27 anos desfere o soco na vítima.

Na gravação, a jovem estava conversando com dois amigos quando o homem se aproxima. Primeiro ele diz algo e toca na barriga dela. Ela então empurra ele. De imediato, o policial desfere um soco no rosto da jovem e ainda parte para cima dos amigos que tentam defender a vítima. Uma mulher, que seria sua esposa, aparece e contem o agressor. O policial foi identificado como Luíz Pereira da Silva. [veja vídeo]

null Reprodução

Motivação

Segundo o site uol, a Polícia Militar informou que vítima, Marina Azambuja, estava usando um aparelho na academia quando a esposa do agressor a perguntou quanto faltava. Nos intervalos das execuções no equipamento, a jovem usava o celular, o que teria incomodado a mulher, que foi falar ao marido. Após isso, quando a vítima já havia terminado com o aparelho, o homem foi tirar satisfação com a vítima, que, supostamente, estava encarando o casal.

A PM ainda disse que o policial envolvido na confusão estava de folga. "A PMGO informa que após tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para fins de apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis."

Em nota, a Bluefit disse que "não compactua com nenhuma atitude de agressão, repudiamos todo e qualquer tipo de violência. A equipe da unidade está prestando todo o suporte necessário à vítima. Além disso, o agressor não faz mais parte do quadro de alunos da academia".