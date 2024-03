Policial militar assassina esposa e se mata em seguida | A TARDE

Um cabo da Polícia Militar matou a esposa a tiros e se matou em seguida. O caso aconteceu na Zona Norte do Recife. De acordo com vizinhos, o corpo da mulher foi encontrado no terraço e o do homem, no quarto da residência, próximo à arma do policial. Ele teria disparado 13 vezes contra a companheira.

A mulher foi identificada por vizinhos como a técnica em imobilização ortopédica Suyene Mary de Lima, e o policial, como Walmir Soares dos Santos, que é cabo. As idades deles não foram divulgadas.

"Foram encontradas cerca de 13 estojos ['cartucho' de bala] ao lado do corpo da vítima, a mulher, e em seguida, pela dinâmica dos fatos, o autor voltou para dentro da residência e, aí, ele efetuou um disparo contra a própria cabeça", afirmou o delegado da Polícia Civil Victor Leite



Testemunhas disseram que os dois estavam juntos há mais de 10 anos. Eles tinham um filho de 10 anos. O delegado Victor Leite afirmou, ainda, que o PM era "benquisto pela população" e não tinha histórico de problemas.

"O casal já estava nesse processo de separa, termina, volta. Mas não há, até o momento, nenhum registro de ocorrência de um possível crime de violência doméstica", declarou..