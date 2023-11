Políticos lamentam atentado em SP e prestam solidariedade às famílias | A TARDE

Políticos se pronunciaram em suas redes sociais após o atentado na Escola Estadual de Sapopemba, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 23, na Zona Leste de São Paulo, que deixou uma aluna morta e três feridos.

O presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT), lamentou o ataque e se solidarizou com familiares das vítimas. O chefe do Executivo brasileiro também se colocou contrário ao uso de armas por jovens.

"Recebi com muita tristeza a notícia do ataque na Escola Estadual Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Meus sentimentos aos familiares da jovem assassinada e dos estudantes feridos. Não podemos normalizar armas acessíveis para jovens na nossa sociedade e tragédias como essas", disse Lula.

Ministro da Educação, Camilo Santana (PT) também lamentou o ocorrido e classificou o ataque como "profundamente lamentável e inaceitável".

"Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas desse episódio de violência na Escola Estadual Sapopemba, zona leste de São Paulo. Um fato profundamente lamentável, inaceitável, que entristece a todos nós", afirmou.

Já o titular da pasta da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB) prestou sua solidariedade às vítimas à comunidade da escola estadual. Ele informou também que Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado.

"Solidariedade às vítimas, suas famílias e à comunidade da escola estadual de São Paulo, alvo de ataque com arma de fogo. Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações", pontuou Dino.

Por fim, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ratificou a revolta diante da situação e garantiu que a prioridade da gestão é se preocupar com as famílias das vítimas.

"Estamos consternados com mais um terrível ataque nas nossas escolas. Na manhã de hoje, três alunos foram atingidos a tiros na Escola Estadual Sapopemba e um deles, infelizmente, não resistiu. O autor dos disparos e a arma foram apreendidos. Nesse momento, a prioridade é apoiar os estudantes, professores e familiares. Toda minha solidariedade às famílias e a todos os afetados neste triste episódio", concluiu.

