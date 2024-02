Procon notifica Mc Donald’s pela falta do McFish | A TARDE

O Procon-SP notificou a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda, popularmente conhecida como Mc Donald’s devido à falta do McFish, lanche que retornou no dia 6 de fevereiro ao cardápio da empresa de fast food.

A fundação pede para que sejam informadas as quantidades produzidas e entregues do lanche McFish, em função das reclamações de consumidores publicadas na imprensa e em redes sociais, bem como registradas no site do Procon-SP.

Além disso, o Mc Donald’s deve explicar como o consumidor foi informado sobre a oferta do lanche, quais as razões que levaram ao esgotamento do estoque e se há previsão de restabelecimento do item no cardápio.

Deve informar também como os consumidores estão sendo atendidos, como estão sendo tratados os casos daqueles que adquiriram o lanche Mc Fish em pré-venda e quais os canais de atendimento disponibilizados, dentre outras informações relevantes para o entendimento da situação.

A Arcos Dourados tem até o dia 22 de fevereiro para encaminhar as respostas à notificação preliminar feita pelo Procon-SP.