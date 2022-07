Produção e consumo de cocaína são recorde durante a pandemia

Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) revela que a produção global de cocaína cresceu 11% e bateu o recorde de 1.982 toneladas registradas entre 2020 e o ano passado.

A pandemia de Covid-19 mudou a dinâmica da distribuição e intensificou o combate ao tráfico de drogas.

O estudo Cocaine Insights mostra que o isolamento social possibilitou que as Forcas Armadas se dedicassem com maior ênfase e recursos financeiros o combate ao narcotráfico.

As apreensões de maconha no Brasil cresceram 107% no período. Por outro lado, o confisco de cocaína teve queda de 37% por causa do transporte internacional.

O estudo produzido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc), em parceria com o Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas no Brasil (CdE), avaliou o impacto da pandemia na distribuição e apreensão de drogas no Brasil, e comparou dois períodos em especial: um ano antes essa pandemia (2019) de um ano pós-pandemia (2021). A avaliação é de que as medidas para enfrentar a Covid causaram prejuízo ao crime organizado.