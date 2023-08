Produtor é demitido do Bonde das Maravilhas após agredir ex-integrante

O produtor de palco Renan Castro, que trabalhava com o Bonde das Maravilhas, foi demitido após um vídeo agredindo a ex-namorada, que também é uma ex-integrante do grupo, viralizar na internet. Enquanto ele nega as agressões contra Laryssa Moraes, mãe da filha mais nova dele, o assessor do Bonde declarou com exclusividade ao Portal MASSA! que a violência já tinha virado rotina no relacionamento do produtor com a dançarina. “Isso sempre aconteceu, dessa vez ela filmou”, disse Gabriel Souza.

O grupo de funk não se pronunciou publicamente sobre o assunto e apenas respondeu alguns comentários dos fãs que pediram pela saída de Renan Castro, alegando que ele foi afastado do cargo. A informação de que Renan foi posto para fora foi dada na tarde desta segunda-feira, 24, através do assessor.

Entenda o caso

No vídeo publicado por Laryssa Moraes, ela mostra Renan Castro agredindo-a, na tentativa de que parasse de filmá-lo. A violência acontece em frente à filha deles, de apenas um ano, e ao filho mais velho do produtor, que tem 11 anos e é portador de necessidades especiais.

Depois de expor o ex-namorado, a ex-Bonde das Maravilhas acalmou os fãs e falou sobre o seu estado emocional. “Estou passando para dizer que eu estou bem, só estou com muita raiva. Cabeça atordoada demais e nesse momento estou com minha filha”, escreveu.

Já Renan usou as redes sociais para publicar uma nota sobre a acusação. Ele negou ter batido em Larissa outras vezes e afirmou que ela estaria querendo prejudicá-lo profissionalmente.

Segundo o produtor, ele tinha ido visitar a filha e foi recebido por ofensas e xingamentos. “Em nenhum momento houve agressão física que fosse além da disputa pelo aparelho de celular, ato que se arrepende profundamente de ter cometido”, disse a equipe do produtor de palco.