Projeto que cria Dia do Rei Pelé é aprovado na Câmara | A TARDE

O Projeto de Lei (PL), que institui o Dia do Rei Pelé, a ser comemorado todo ano ao dia 19 de novembro, data em que o jogador marcou o milésimo gol, em 1969, foi aprovado na Câmara dos Deputados. A proposta vai ser enviada ao Senado.



O projeto é de autoria dos deputados Luciano Ducci (PSB-PR) e Felipe Carreras (PSB-PE) e teve parecer favorável do relator Duarte Jr. (PSB-MA).

Duarte Jr. diz que a criação do dia comemorativo “vai ser uma justa homenagem a um ícone do esporte nacional e fonte de inspiração para muitos jovens atletas, estudantes e amantes do esporte”.

Reconhecido em todo o planeta como o Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, morreu vítima de um câncer, em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos.