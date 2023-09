Queda de avião de pequeno porte deixa 14 mortos no Amazonas

Quatorze pessoas morreram neste sábado, 16, na queda de um avião que tentava aterrissar no município de Barcelos, Amazonas, informaram as autoridades.

O piloto da aeronave de pequeno porte se aproximava da cidade em meio a um forte temporal, informou em coletiva de imprensa o governador do estado, Wilson Lima.

Doze passageiros e dois tripulantes morreram no acidente, publicou Lima no X, antigo Twitter. Segundo a imprensa, não houve sobreviventes.

O aparelho havia saído de Manaus com destino a Barcelos e faria um voo de 90 minutos. As primeiras investigações indicam que os passageiros eram brasileiros que iriam praticar pesca esportiva.

O avião era um bimotor turboélice da Embraer, com capacidade para 18 passageiros.

Localizada sobre o Rio Negro, afluente do Amazonas, a cidade é cercada por parques naturais e áreas de proteção ambiental.

As autoridades informaram que dois aviões que se aproximavam de Barcelos na mesma hora retornaram a Manaus devido às condições meteorológicas.

A Aeronáutica e a polícia vão investigar o acidente, segundo o governo local, que acrescentou que muitos detalhes permanecem obscuros.

Segundo os primeiros relatos, acreditava-se que cidadãos americanos viajavam no avião, mas as autoridades amazonenses confirmaram que, segundo investigações preliminares, todas as vítimas eram brasileiras.