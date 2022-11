Queiroga é vaiado em congresso e chama público de “covarde”

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não foi bem recebido durante a abertura do 8º Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, nesta quinta-feira, 3, em Aracaju (SE). Ele foi vaiado pelo público assim que apresentado pelos organizadores e atacou as pessoas presentes.



‘Vocês só sabem fazer bagunça. São covardes. Nós não temos medo. Podem ficar vaiando”, disse ao microfone.

As vaias foram intensificadas e, neste momento, parte dos participantes começou a se retirar do evento.

Irritado, Queiroga citou a Venezuela para atacar o novo governo eleito pelos brasileiros. “Nós encaramos vocês de frente. Perguntem na Venezuela o que está acontecendo. Não tenho dúvidas disso. Vamos mais, vamos aqui comparar”, afirmou.

O registro em vídeo ganhou rapidamente repercussão nas redes sociais, com muitas críticas ao desempenho do ministro da Saúde no combate à pandemia. Queiroga assumiu o Ministério em março de 2021 e deu sequência à atuação desastrosa do seu antecessor, Eduardo Pazuello.

Sempre muito obediente a Jair Bolsonaro, Queiroga participou ativamente do boicote à luta contra à pandemia, reproduzindo muitas vezes o discurso presidencial que colocava em dúvida a eficácia da vacina e procurava enaltecer remédios sem efeito comprovado no tratamento da doença, como a cloroquina.

Queiroga também acumulou episódios controversos. Durante a 76ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, no mesmo ano em que foi nomeado ministro, fez gestos obscenos a um grupo de brasileiros que protestava contra o governo federal.

Causou repulsa quando, ano passado, disse que era “melhor perder a vida do que a liberdade", frase típica do bolsonarismo. Ele também ficou conhecido por atrasar a autorização para vacinação de crianças contra a Covid-19. Na época, argumentou que “a pressa é inimiga da perfeição".

null Reprodução