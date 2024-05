Rapper é preso acusado de estupro de vulnerável durante festa | A TARDE

O rapper Wilker de Souza Dias foi preso nesta segunda-feira, 20, pelo crime de estupro contra uma jovem de 23 anos, durante uma festa no Entorno do Distrito Federal, em novembro do ano passado.

O crime aconteceu em 13 de novembro de 2023, quando a vítima estava dormindo no quarto da casa onde teria acontecido a festa. Segundo o delegado Yasser Yassine, da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o rapper entrou no cômodo e a atacou, passando a mão em suas partes íntimas. Assustada, a jovem correu para fora do quarto, chamando pelo namorado.

O rapper fugiu do local. Ele chegou a ser perseguido por outras pessoas, que não alcançaram o suspeito. Equipe da Deam representou pela prisão preventiva do investigado, que foi acatada pela 2ª Vara Criminal de Formosa (GO). Na segunda, o autor foi conduzido por policiais militares à Central de Flagrantes de Formosa, “para dar cumprimento ao mandado de prisão”, afirmou o delegado.

Wilker também é acusado de cometer delito semelhante em 2022. Uma jovem, de 22 anos, afirmou estava dormindo na casa da avó, e foi acordada de madrugada com toques nas partes íntimas. Wilker estava embaixo da cama da vítima, que gritou por socorro. Ela afirma ainda que o suspeito pediu para que ela ficasse em silêncio.

