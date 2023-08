Recado em colchão abandonado chama a atenção: "Fui corno de novo"

Um colchão abandonado em uma praça na Vila Sobrinho, na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, chamou a atenção de moradores da região. No objeto, o possível antigo dono escreveu uma mensagem: "Fui corno de novo".

A situação possui semelhança com outro fato, ocorrido em dezembro do ano passado. Na ocasião, um colchão com a frase “fui corno neste colchão”, havia sido deixado no mesmo local e atraiu a atenção das pessoas, que até pararam para registrar o ocorrido.

A escrita usada nas duas ocasiões é bastante parecida, levando a crer que o autor das frases possa ser a mesma pessoa. O local onde o colchão foi abandonado é muito usado para descarte de entulhos e lixo, fato que tem irritado moradores da região.



No lugar, é comum encontrar sofá, armário, cadeira e outros objetos danificados, que geralmente são descartados às margens das ruas que ficam ao redor da praça.