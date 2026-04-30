GUINNESS WORLD RECORDS
Recorde! Brasil tem a montanha-russa aquática mais alta do mundo
Estrutura atinge 28 metros de altura, superando o antigo marco mundial
O Brasil acaba de conquistar um novo feito global, com direito a muita adrenalina. O “Surreal”, atração recém-inaugurada do Beach Park, no Ceará, foi reconhecido como a montanha-russa aquática mais alta do mundo.
O título foi oficializado pelo Guinness World Records após a estrutura atingir 28 metros de altura, superando o antigo recorde mundial, que pertencia a uma atração nos Estados Unidos com 26 metros. Com isso, o país entra de vez na disputa internacional dos grandes parques de entretenimento.
Por que a nova atração virou destaque
O impacto vai além do número. O “Surreal” rapidamente se transformou em um dos brinquedos mais comentados do país não só pelo tamanho.
Com investimento de cerca de R$ 30 milhões, a atração aposta em uma experiência imersiva inspirada no surfe. O percurso mistura subida com vista panorâmica, quedas intensas, curvas fechadas e trechos impulsionados por jatos d’água, criando uma sensação constante de velocidade.
Na prática, o visitante não apenas desce: ele é lançado ao longo do trajeto, o que diferencia a experiência dos toboáguas tradicionais.
Altura, velocidade e duração impressionam
Os números ajudam a explicar o sucesso:
- 28 metros de altura (recorde mundial)
- Mais de 340 metros de percurso
- Velocidade de até 42 km/h
- Duração média de 77 segundos
A combinação transforma o brinquedo em uma das experiências mais radicais já criadas no parque.
Sucesso imediato e turismo intenacional
O interesse do público foi tão alto que o Beach Park precisou mudar sua operação. Pela primeira vez, o parque adotou um sistema de acesso prioritário, o chamado “fast pass”, para organizar a fila da nova atração.
O novo recorde também impulsiona o Ceará como destino turístico. Conhecido por sol praticamente o ano inteiro, ventos ideais para esportes aquáticos e paisagens de dunas e mar cristalino, o estado já vinha crescendo no cenário nacional.
O reconhecimento internacional coloca o país em um novo patamar no setor de entretenimento. Até então, recordes desse tipo eram dominados por parques dos Estados Unidos e da Europa.
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