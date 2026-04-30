Recorde! Brasil tem a montanha-russa aquática mais alta do mundo

Siga o A TARDE no Google

O Brasil acaba de conquistar um novo feito global, com direito a muita adrenalina. O “Surreal”, atração recém-inaugurada do Beach Park, no Ceará, foi reconhecido como a montanha-russa aquática mais alta do mundo.

O título foi oficializado pelo Guinness World Records após a estrutura atingir 28 metros de altura, superando o antigo recorde mundial, que pertencia a uma atração nos Estados Unidos com 26 metros. Com isso, o país entra de vez na disputa internacional dos grandes parques de entretenimento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por que a nova atração virou destaque

O impacto vai além do número. O “Surreal” rapidamente se transformou em um dos brinquedos mais comentados do país não só pelo tamanho.

Com investimento de cerca de R$ 30 milhões, a atração aposta em uma experiência imersiva inspirada no surfe. O percurso mistura subida com vista panorâmica, quedas intensas, curvas fechadas e trechos impulsionados por jatos d’água, criando uma sensação constante de velocidade.

Na prática, o visitante não apenas desce: ele é lançado ao longo do trajeto, o que diferencia a experiência dos toboáguas tradicionais.

Altura, velocidade e duração impressionam

Os números ajudam a explicar o sucesso:

28 metros de altura (recorde mundial)

Mais de 340 metros de percurso

Velocidade de até 42 km/h

Duração média de 77 segundos

A combinação transforma o brinquedo em uma das experiências mais radicais já criadas no parque.

Sucesso imediato e turismo intenacional

O interesse do público foi tão alto que o Beach Park precisou mudar sua operação. Pela primeira vez, o parque adotou um sistema de acesso prioritário, o chamado “fast pass”, para organizar a fila da nova atração.

O novo recorde também impulsiona o Ceará como destino turístico. Conhecido por sol praticamente o ano inteiro, ventos ideais para esportes aquáticos e paisagens de dunas e mar cristalino, o estado já vinha crescendo no cenário nacional.

O reconhecimento internacional coloca o país em um novo patamar no setor de entretenimento. Até então, recordes desse tipo eram dominados por parques dos Estados Unidos e da Europa.