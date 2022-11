Renato Aragão sobre Roberto Guilherme: "Perdi um grande amigo"

Nesta quinta-feira, 10, Renato Aragão falou sobre a morte de Roberto Guilherme, o Sargento Pincel. O ‘DIDI’ que trabalhou por mais de 40 anos com o ator com Os Trapalhões disse que perdeu um amigo do peito.

O ator morreu nesta quinta-feira, ele lutava contra o câncer e nos últimos dias estava internado na clínica São Vicente, na zona sul do do Rio de Janeiro.

Renato Aragão quando soube da notícia da morte lamentou. "Perdi um amigo do peito, que ele descanse em paz”, disse Renato.

O Didi completou falando e elogiando muito o amigo. “Ele era muito diferente daquele tipo que fazia nas cenas, aquela pessoa durona.Era muito doce e sargento mesmo do exército, estou muito triste".

O velório está marcado para esta sexta-feira,11, a partir das 11h no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona central do Rio.