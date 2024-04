Reunificação da data da Páscoa a partir de 2025 pode ajudar calendário | A TARDE

Os planos de líderes de diversos segmentos do cristianismo de reunificar a data da Páscoa a partir de 2025 poderá ajudar no calendário escolar e de trabalho.

A nova data seria 20 de abril, em todos os anos a partir do ano que vem, o que faria com que o Carnaval precise ter uma data fixa, já que o intervalo entre a folia momesca e o dia de celebrar a ressurreição de Cristo sempre é de 47 dias.

No entanto, os feriados dependem das autoridades civis para serem mantidos. A Lei 662, de 1949, com as alterações dadas pela Lei 10.607 de 2002 e pela Lei 6.802 de 1980, definem os feriados nacionais.

No campo religioso, a decisão depende do diálogo entre o Papa Francisco, da Igreja Católica Apostólica Romana; patriarca Mar Awa III, da Igreja Assíria do Oriente; patriarca Bartolomeu de Constantinopla, líder dos cristãos ortodoxos orientais; arcebispo ortodoxo Job Getcha de Telmessos; e dos líderes das igrejas Anglicana e Luterana.

As autoridades cristãs já têm mostrado interesse em unificar a Páscoa e um encontro ecomênico para celebrar a decisão poderá acontecer até o ano que vem em Jerusalém ou Niceia. Com informações do jornal O Estado de S . Paulo.