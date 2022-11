Rodovias federais voltam a registrar pontos de bloqueio total, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que rodovias federais voltaram a ser bloqueadas nesta sexta-feira, 18. Segundo o boletim divulgado pelo órgão, foram registrados seis rodovias com fluxo totalmente interrompido.

A PRF não relatou onde, específicamente, os bloqueios ocorrem. Segundo a corporação, desde o início das manifestações foram 1156 interdições desfeitas.

Há relatos de bloqueios em Goiás e em Rondônia. Os bloqueios são feitos por bolsonaristas radicais contrários ao resultado das eleições de outubro, que elegeu Lula (PT) o próximo presidente do país.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Rodoviária Federal e polícias militares dos estados passaram a atuar no desbloqueio das rodovias.

O ministro também determinou o bloqueio das contas bancárias de 43 empresários suspeitos de financiar atos contra o resultado da eleição presidencial.