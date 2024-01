Rolândia ganha o maior berçário de pintinhos do Brasil | A TARDE

O município de Rolândia, localizado no norte do estado do Paraná, ganhou o maior berçário de pintinhos do Brasil após a JBS preparar a retomada das operações do incubatório de frangos de corte localizado na cidade.

Com investimentos de R$ 135 milhões aplicados na restauração e modernização, a planta volta a funcionar 10 meses após incêndio ocorrido no início de 2023. O berçário é responsável por 12% dos pintos produzidos pela Seara.

O local tem capacidade de incubação de mais de 16 milhões de ovos férteis por mês, ocupando uma área de 16.314 m².

Com a retomada das atividades, a unidade contará com 155 colaboradores. O berçário de pintinhos tem previsão para entrar em operação na segunda quinzena de fevereiro deste ano.

Incubados em estágio único, os ovos são colocados e retirados das máquinas todos ao mesmo tempo a cada ciclo de incubação. Esse processo permite limpar e desinfetar todos os maquinários ao fim de cada procedimento, elevando o padrão de qualidade do processo.