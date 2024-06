RS reduziu descarte correto de pneus, segundo dados do Ibama | A TARDE

Antes das chuvas torrenciais que alagaram boa parte do estado, o Rio Grande do Sul estava com um crescimento progressivo no descarte adequado de pneus fora das condições de uso, segundo dados do Ibama.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, na Metropoles, em 2022, ano da última consolidação dos dados sobre descarte de pneus na região, foram descartados 27,1 mil toneladas de pneus velhos em conformidade com as regras do Ibama.

O número significa uma redução de 23% em comparação a 2019, ano de melhor desempenho do Rio Grande do Sul, com o descarte correto de 35,4 mil toneladas de pneus velhos.

Os dados são importantes porque os pneus, quando descartados na natureza, acabam sendo um dos principais responsáveis pela obstrução dos leitos dos rios e do entupimento do sistema de drenagem urbana.

Em 2022, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre recolheu 5 mil pneus de arroios e valas, de acordo com dados do Departamento Municipal de Águas e Esgotos.

Pneus x veículos registrados

A queda no descarte adequado de pneus é inversamente proporcional ao número de veículos registrados no estado. De 2017 a 2022, o número de veículos registrados cresceu mais de um milhão, segundo o Senatran.

