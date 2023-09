RS tem 16 rodovias bloqueadas por causa das chuvas

Pelo menos 16 rodovias estão totalmente ou parcialmente bloqueadas por causa das fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul na última semana, conforme último balanço divulgado pelo governo do estado na manhã desta quinta-feira, 7.

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e a Brigada Militar, duas pontes foram destruídas pelas chuvas: uma na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul; e a outra na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. Várias pistas estão alagadas no estado em razão do transbordamento dos rios pelo excesso de água.

De acordo com o governo do RS, equipes estão trabalhando para desinterditar as vias o mais rápido possível para facilitar o envio de suprimentos às cidades atingidas. Ainda nesta quinta-feira, 7, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu estado de calamidade pública de 79 cidades gaúchas.

A Sala de Situação do governo estado alertou para a continuidade de chuva intensa em grande parte do Rio Grande do Sul, além do risco de vento forte e queda de granizo em alguns pontos.