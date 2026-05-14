Saiba o que faz motoristas cancelarem corridas nos aplicativos

A maior parte dos cancelamentos acontece entre cinco e 15 minutos - Foto: © Rovena Rosa | Agência Brasil

Os cancelamentos de corridas em aplicativos como Uber e 99 têm se tornado cada vez mais frequentes para passageiros em diferentes cidades brasileiras. Mas, segundo uma nova pesquisa, o problema vai além da simples decisão individual dos motoristas.



Um levantamento divulgado pela empresa Machine aponta que as desistências estão ligadas principalmente a fatores operacionais, como dificuldade de acesso ao local de embarque, horários de maior instabilidade e baixa oferta de motoristas em determinadas regiões.

Dificuldade para chegar ao passageiro lidera motivos

De acordo com a pesquisa, o principal motivo associado aos cancelamentos é a dificuldade de acesso ao ponto de embarque, responsável por 24,6% dos casos analisados.



Na sequência aparecem:

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Passageiro não encontrado no local combinado: 11,2%

Acidentes ou falhas mecânicas: 6,59%

Segundo o estudo, muitos cancelamentos acontecem logo após o motorista enfrentar dificuldades para localizar o usuário ou acessar ruas consideradas problemáticas.

Maioria das desistências ocorre em até 15 minutos

A pesquisa mostra ainda que a maior parte dos cancelamentos acontece entre cinco e 15 minutos após a aceitação da corrida.



Esse intervalo concentra situações em que o motorista tenta localizar o passageiro, enfrenta congestionamentos ou percebe dificuldades para concluir o trajeto até o embarque.



Nos dias úteis, os cancelamentos tendem a ocorrer mais rapidamente, indicando menor tolerância a atrasos e maior pressão por produtividade.



Já aos fins de semana, especialmente aos domingos, motoristas costumam esperar mais antes de desistir da viagem.

Madrugada concentra maior número de cancelamentos

Outro dado que chamou atenção no levantamento envolve o horário das corridas.



Entre 1h e 4h da madrugada ocorre o maior índice de cancelamentos nos aplicativos. O pico acontece por volta das 3h, quando cerca de 30,4% das viagens acabam não sendo concluídas.



Segundo o estudo, o período reúne fatores como menor quantidade de motoristas disponíveis, dificuldades de acesso e maior instabilidade operacional.



Durante a manhã, principalmente por volta das 10h, a taxa de cancelamento cai para menos de 9%.

Aplicativos usam ferramentas para reduzir desistências

A pesquisa também aponta que plataformas de transporte vêm adotando mecanismos para tentar reduzir o número de cancelamentos.



Entre as medidas utilizadas estão:

Taxas de cancelamento em alguns casos

Regras para limitar desistências repetidas

Ferramentas de monitoramento operacional

Além disso, aplicativos passaram a oferecer funções de “impulsionamento”, permitindo que passageiros adicionem um valor extra à corrida para aumentar as chances de aceitação em horários ou regiões com menor oferta de motoristas.



A estratégia costuma ser usada principalmente em áreas consideradas de difícil acesso ou em períodos de alta demanda.