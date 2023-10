Santa Catarina decreta situação de emergência após fortes chuvas | A TARDE

As fortes chuvas em Santa Catarina, em 93 cidades, fizeram com que o estado decretasse neste domingo, 8, situação de emergência. Neste fim de semana, mais 15 municípios decretaram situação de emergência, totalizando 46.

Desde o início da semana, a Defesa Civil do estado confirmou duas mortes: uma em Palmeira, na serra de Santa Catarina, e outra na cidade de Rio do Oeste. As regiões do vale do Itajaí, Planalto Norte, Oeste e em áreas de divisa com o Rio Grande do Sul são as mais afetadas.

A Defesa Civil informou que para este domingo, 8, há previsão de temporais com raios, rajadas de vento e granizo para a região do Grande Oeste, se estendendo ao longo do dia para as demais regiões do estado.

A pasta afirmou que, pelo volume acumulado de chuva nas últimas horas de sábado, 7, há registros de rios com enxurradas e inundações em Santa Catarina.

Ainda neste sábado, 7, 78 cidades de Santa Catarina tinham registrado alagamentos, deslizamentos e outras ocorrências decorrentes das fortes chuvas que atingem o estado.