“Serviços de Cura” terá três dias de transmissão; veja como participar | A TARDE

Os “Serviços de Cura Ao Vivo Healing Streams com o Pastor Chris” estão de volta e acontecerão de sexta, 27, até domingo, 29, a partir das 12 horas (horário de Brasília). Essa cruzada global de cura conquistou reconhecimento mundial por seus resultados e experiências que transformam vidas. É possível participar da experiência de forma virtualmente ou em um dos centros de cura física que promete experiência inesquecível de fé, esperança e restauração.

De acordo com a organização do evento, os “Serviços de Cura Ao Vivo Healing Streams com o Pastor Chris” têm entregado resultados positivos, atraindo bilhões de participantes de todo o mundo. “Tornou-se um fenômeno global desde sua criação em março de 2021, cativando corações e mentes com sua mensagem de intervenção divina”, garante .



Ainda de acordo com os organizadores, o impacto deste programa vai além da cura física. “Os participantes têm sido libertos de décadas de dor e livrados de doenças que pareciam incuráveis. Milagres se tornaram comuns e o inimaginável se tornou realidade através da participação ativa nos Serviços de Cura Ao Vivo”.



O programa será transmitido, ao vivo, para participantes de todo o mundo através do Healing Streams TV. Para fazer parte do evento, a inscrição é gratuita e já está aberta. “Junte-se a nós nesse encontro com o destino e experimente o poder do amor de Deus em ação”.