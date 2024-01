Servidores do Ibama paralisam fiscalização para reivindicar aumento | A TARDE

Com uma lista de reivindicações, entre elas aumento salarial, os servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) decidiram paralisar suas atividades nesta terça-feira, 2.

Entre os outros pleitos da classe, estão a possibilidade de trabalho em regime de turnos e a aprovação de uma lei que inclui a categoria entre aquelas que têm direito a porte de arma.

Foram suspensas a fiscalização de crimes ambientais, prevenção e combate a incêndios, atendimento a emergências e vistorias para licenciamento, entre outras atividades. Com informações do portal Uol.