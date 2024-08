Silvio Santos tentou presidência, mas foi barrado; relembre

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, na manhã deste sábado, 17, se aventurou brevemente no universo político. Em 1989, o “Homem do Baú” tentou ser candidato a presidente da República.

No dia 31 de outubro de 1989, quando a corrida para a primeira eleição presidencial direta após a a ditadura militar, Silvio anunciou seu nome para a disputa pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB), substituindo Armando Corrêa. Na época, a candidatura teve grande repercussão, e o apresentador chegou a figurar em primeiro nas pesquisas de intenção de voto.

“Um nome como o meu não necessita de apoio ou tempo para ganhar eleição. O público me conhece", declarou o comunicador na época.

Silvio, entretanto, não conseguiu prosseguir com a candidatura. No dia 9 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) invalidou seu nome no pleito, sob a justificativa de que o PMB não havia seguido os ritos previstos na legislação eleitoral.

No mesmo pleito, Fernando Collor de Melo (PRN), ex-governador de Alagoas, foi eleito presidente da República. O primeiro de forma direta após um intervalo de 29 anos.