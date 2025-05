Simpósio reúne especialistas para discutir avanços em cirurgia minimamente invasiva

- Foto: Santa Casa de Porto Alegre

Entre os dias 24 e 26 de abril de 2025, ocorreu o 8º Simpósio Internacional de Videocirurgia Avançada e Robótica da Santa Casa de Porto Alegre, um dos eventos mais importantes da instituição. Realizado no CHC – Centro Histórico-Cultural Santa Casa, o simpósio reuniu grandes especialistas para discutir os avanços e as práticas mais inovadoras da cirurgia minimamente invasiva.

O evento contou com a participação de palestrantes de diversos estados brasileiros e também de renomados cirurgiões estrangeiros, que contribuíram para o alto nível científico das discussões.

Durante o simpósio, o Dr. Ramon Mendes realizou uma cirurgia de colectomia parcial por via robótica transmitida ao vivo para os participantes. A plateia pôde acompanhar toda a técnica cirúrgica em detalhes, interagir diretamente com o Dr. Ramon, tirar dúvidas e debater sobre as aplicações práticas da robótica nas cirurgias colorretais.

A participação ativa do Dr. Ramon Mendes reforça o compromisso do Instituto Ramon Mendes e do IBCR com a inovação, a excelência técnica e a educação médica continuada, contribuindo para o avanço da cirurgia minimamente invasiva no Brasil.