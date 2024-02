Stanley confirma presença de chumbo em copos térmicos | A TARDE

Após uma polêmica nas redes sociais, a fabricante Stanley confirmou que os copos da marca têm chumbo na composição. O fato se deu após os usuários realizarem testes rápidos que supostamente detectaram a presença da substância nos produtos.



A Stanley explicou que o metal é utilizado como material de vedação na base do copo, no entanto, um revestimento de aço inoxidável impede o contato direto com o consumidor.

"A Stanley esclarece que não há chumbo em parte alguma da superfície de seus produtos que entre em contato com o consumidor, ou com líquidos e alimentos que estejam sendo consumido", diz a empresa por meio de nota.

Segundo a fabricante, os copos térmicos da marca possuem paredes duplas e isolamento a vácuo, que é o que garante a conservação da temperatura de bebidas em seu interior.

"No entanto, uma vez selada, esta área é coberta por uma camada não removível de aço inoxidável, tornando-a inacessível aos consumidores", explica a Stanley. "Na rara ocorrência desta tampa de inox se soltar, devido a algum caso extremo, possivelmente expondo o selante, este continuará sem contato com o conteúdo ou com o usuário", completa.

A Stanley detacou que seus produtos cumprem todas as normas regulatórias dos Estados Unidos. Além disso, a marca realiza testes e validações por meio de laboratórios terceirizados credenciados pela agência de vigilância sanitária americana.

O chumbo é um metal tóxico que pode ser absorvido pelo corpo após a inalação de partículas finas ou vapores, ou após a ingestão de compostos solúveis. O Ministério da Saúde afirma que não há nível de exposição que seja conhecido como isento de efeitos nocivos.