Streamer Casimiro testa positivo para Covid-19 e adia casamento

O streamer Casimiro contou nesta quinta-feira, 17, que testou positivo para a Covid-19. Em decorrência disto, ele anunciou também que seu casamento, que aconteceria neste sábado, 19, terá que ser adiado para o mês que vem.

"Ontem eu testei positivo para a Covid, e uma decisão nossa, que foi muito doída, muito ruim, mas foi melhor para todo mundo, para a saúde dos convidados, e decidimos adiar esse casamento, provavelmente, para o mês que vem", disse o influencer.

Ele ainda revelou que está se tratando e não sofreu maiores dados de saúde com o vírus. "Estou sendo medicado, está tudo sob controle, e espero voltar o mais forte do que nunca", pontuou.

Casimiro também fará a transmissão de jogos da Copa do Mundo, incluindo a abertura, a final e todos os jogos da Seleção Brasileira, através da plataforma Twitch, onde faz suas lives diárias.

No entanto, a doença não deve deixar o streamer mudar a programação para a cobertura do Mundial no Catar, que será iniciada neste domingo, 20, com a transmissão da partida entre Catar e Equador, às 13h.