Suposto comunicado do CV proíbe MC Daniel de fazer novos shows | A TARDE

Um comunicado atribuído à facção criminosa Comando Vermelho proíbe o MC Daniel, nome do funk paulista, de novos shows em Mato Grosso.

Durante um show em Cuiabá, no último dia 7, o cantor precisou sair escoltado após ser hostilizado por supostos membros do grupo criminoso.

Durante a apresentação, ele chegou a dizer que não “fecha” com nenhuma facção. A atitude desagradou parte dos presentes. E ao deixar o palco, o artista foi atingido com copos e objetos. Ele precisou ser escoltado do espaço onde fez a apresentação. Os seguranças fizeram uma corrente de proteção para o MC Daniel.

O comunicado proibindo o MC de realizar shows no estado, que seria do grupo criminoso, chegou a ser compartilhado por internautas nas redes sociais.

Reprodução / Redes sociais