Suspensão de exportação de carne para China deve durar até abril

A suspensão das exportações de carne bovina para a China deve durar até o próximo mês de abril. A avaliação é do professor Claudio de Barrosl, que lecionou durante 40 anos patologia veterinária na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul. Barros, é PhD pela Colorado State University, nos Estados Unidos, e pós-doutorado na Justus Liebieg Universität, na Alemanha. A entrevista foi concedida ao portal Metrópoles.

O prazo é mais realista para que se esclareça todos os pontos e retome os embarques.

A suspensão dos embarques foi acionada depois da confirmação de um caso de vaca louca em uma fazenda no Pará. O Brasil adota o autoembargo para cumprir um protocolo sanitário assinado com China em 2015.

A última vez que isso aconteceu foi em 2021, quando país ficou mais de 100 dias sem exportar carnes para os chineses. A demora foi por causa da relação conflituosa do ex-presidente Jair Bolsonaro com a China.

A vaca louca foi expoente após surto iniciado na Grã-Bretanha, nos anos 90, quando provocou o abate de mais de 180 mil cabeças de gado e a morte de pelo menos 200 pessoas na Inglaterra.

O professor Barros avalia que o caso do mal da vaca louca descoberto nesta semana, em Marabá, no Pará, não vai ter consequências com esse grau de dramaticidade.