Time da UFBA faz história em competição internacional de direito penal

Pela primeira vez, uma universidade brasileira participa da grande final da competição de direito penal internacional sediada em Haia (Holanda), onde fica o Tribunal Penal Internacional que contou com a participação de 87 times e 50 países.

A International Criminal Court Moot Court Competition é uma competição organizado pela universidade de Leiden com apoio do Tribunal Penal Internacional e é considerada A maior competição de penal internacional do mundo.

A equipe da faculdade de direito da UFBA será representada no round final pela oradora Rafaela Rodrigues de Freitas e esta grande final será transmitida ao vivo, diretamente da sede do TPI, às 04:30 do dia 09/06/2023, pelo link https://www.youtube.com/@intlcriminalcourt.

A equipe baiana já ganhou, até agora, os seguintes premios: melhor time das Américas, melhor time de língua nativa não inglesa.