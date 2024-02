"Tô errado", brinca MC Daniel ao ter carro batido por Romário | A TARDE

MC Daniel revelou nas redes sociais que Romário bateu em seu carro de luxo. O momento inusitado ocorreu neste domingo, 21, após o ‘after’ do show de Anitta, quando o cantor estava ‘vazando’ da festança.

Brincando com a situação, MC Daniel até tentou brigar com a pessoa que encostou no seu carro, mas ao perceber quem era, preferiu ficar pianinho. "Eu estava indo embora e encostaram no carro. Eu desço para falar com o cara e pá..”, disparou o funkeiro. "Aí, sou eu", completou o craque rindo.

"O filho da p*ta para na minha frente", reclamou o campeão mundial pela Seleção em 1994. Respeitando toda a moral de Romário, o cantor se desculpou. "Me desculpa, eu tô errado, eu não tenho Copa do Mundo. Tô errado, não tenho Copa", brincou o MC.