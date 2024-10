"Tomara que apodreça na cadeia", diz sobrinho de dentista morta pelo irmão

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O homem suspeito de ter matado a própria irmã, a dentista Isabel Cristina Fernandes Martins, de 34 anos, se entregou na manhã deste sábado, 28. Ezequiel Martins teria esfaqueado a parente na frente da mãe idosa em Gravatal, no Sul de Santa Catarina. O motivo da briga que resultou na tragédia seria uma herança.

O sobrinho da vítima usou as redes sociais para lamentar e manifestar a revolta com o caso. Pouco depois, após a prisão do suspeito, ele escreveu: "Tomara que apodreça na cadeia".



O caso aconteceu na quinta-feira, 26, um dia antes do aniversário de sua mãe, uma idosa que completou 73 anos e presenciou um irmão tirar a vida do outro.

Segundo as informações iniciais da Polícia Civil, os irmãos estavam em litígio há anos envolvendo discussão patrimonial. Ezequiel desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, que havia ido até a casa de sua mãe para levar um bolo de aniversário.

Isabel tentou fugir após ser golpeada várias vezes, mas não resistiu e faleceu no local do crime.

Ezequiel foi encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão.