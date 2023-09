TSE tem dois votos para rejeitar recurso contra cassação de Dallagnol

O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou pela rejeição de um recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), contra a decisão que cassou o seu mandato em maio deste ano.

O julgamento, que começou na madrugada desta sexta-feira, 8, e segue até o dia 14, ocorre no plenário virtual. Até agora votaram o relator Benedito Gonçalves e o ministro Alexandre de Moraes. Ainda devem votar os ministros Nunes Marques, Cármen Lúcia, Raul Araújo, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques.

Em maio, a Corte decidiu, por unanimidade, votar pela cassação do mandato de Deltan Dallagnol, com base na Lei da Ficha Limpa. Após a decisão, o ex-procurador da Lava-Jato pediu exoneração do cargo para evitar uma eventual punição administrativa, que poderia torná-lo inelegível.

A lei determina que são inelegíveis por oito anos os magistrados e membros do Ministério Público que "tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar".