Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

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Tubarão é flagrado próximo de crianças no litoral - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um tubarão foi flagrado rondando um grupo de crianças na praia das Astúrias, no Guarujá, em São Paulo. A cena aconteceu no último sábado, 11, e o vídeo viralizou nas redes sociais.

O autor do vídeo, de acordo com o portal de notícias G1, foi o empresário Marcelo Tadeu. Em relato ao site, o homem afirmou que, apesar da preocupação inicial com a proximidade com as crianças, o tubarão não ficou na região por muito tempo, sumindo logo em seguida.

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A espécie, de acordo com o biólogo Otto Bismarck Gadig, se trata de um tubarão-martelo.

"Na hora que fui para o carro, vi [o que pareceu ser] um galho. Pensei comigo: 'Será que é um galho ou aquele tubarão?'. Logo saquei o celular e comecei a filmar. Era ele [o tubarão]", afirmou o empresário ao relatar o episódio.

Especialista explica

Otto Bismarck Gadig explicou ao portal G1 sobre a espécie do tubarão e a presença do animal nas águas da região do litoral paulista.

“Pelo formato que aparece da nadadeira dorsal, da ponta do rabo atrás, e o padrão de nadar, é um tubarão-martelo, provavelmente. Um tubarão-martelo de tamanho bom”, afirmou o especialista.