Uso de carregadores portáteis passa a ser proibido em voos no Brasil

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Os power banks são classificados como baterias de lítio - Foto: Reprodução | Freepik

Passageiros que viajam de avião no Brasil devem ficar atentos às novas restrições envolvendo o uso de carregadores portáteis. Seguindo orientações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), companhias aéreas como a LATAM Airlines Brasil passaram a proibir a utilização de power banks durante o voo.

À reportagem de A TARDE, a companhia aérea confirmou a probição. "A LATAM Airlines Brasil esclarece que, seguindo as orientações da ANAC, proíbe a utilização de carregadores portáteis durante o voo. Para este fim, a companhia oferece tomadas em todas as suas aeronaves."

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A medida faz parte de um conjunto de regras voltadas à segurança aérea, principalmente por conta dos riscos associados às baterias de lítio, que podem superaquecer e até causar incêndios.

Por que os power banks são restritos?

De acordo com a Instrução Suplementar nº 175-001 (Revisão M), publicada pela ANAC em abril de 2026, os power banks são classificados como baterias de lítio. um tipo de material considerado potencialmente perigoso em determinadas condições.

Essas baterias podem apresentar risco de curto-circuito, superaquecimento e combustão espontânea, especialmente em ambientes pressurizados como o interior de aeronaves.

O que é permitido e o que é proibido

Apesar da proibição de uso durante o voo, os passageiros ainda podem transportar power banks, desde que sigam regras específicas:

Onde levar:

Apenas na bagagem de mão ou junto ao corpo

Proibido em bagagens despachadas

Limites de capacidade:

Até 100 Wh: permitido sem autorização

permitido sem autorização Entre 100 Wh e 160 Wh: exige aprovação da companhia aérea

exige aprovação da companhia aérea Acima de 160 Wh: proibido

Quantidade:

Máximo de dois power banks por passageiro

Regras de segurança:

Devem estar protegidos contra curto-circuito

Não podem estar danificados ou defeituosos

Uso a bordo está proibido

Além do transporte controlado, a ANAC também determina que:

Power banks não podem ser recarregados durante o voo

Não devem ser utilizados para carregar celulares ou outros dispositivos

Ou seja, mesmo dentro da cabine, o uso desses equipamentos é restrito.

O que muda na prática para o passageiro

Na prática, a nova regra exige mais planejamento:

Carregar dispositivos antes do embarque

Verificar a capacidade do power bank

Garantir que ele esteja na bagagem de mão

Descumprir as normas pode resultar na retenção do item ou até impedimento de embarque.

Segurança é prioridade

As restrições seguem padrões internacionais de segurança e não são exclusivas do Brasil. Autoridades de aviação ao redor do mundo vêm adotando medidas semelhantes para reduzir riscos envolvendo baterias de lítio.

A recomendação é clara: seguir as orientações evita transtornos e contribui para um voo mais seguro para todos.