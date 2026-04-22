NOVA REGRA
Uso de carregadores portáteis passa a ser proibido em voos no Brasil
Regra segue normas da ANAC e visa evitar riscos com baterias de lítio
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Passageiros que viajam de avião no Brasil devem ficar atentos às novas restrições envolvendo o uso de carregadores portáteis. Seguindo orientações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), companhias aéreas como a LATAM Airlines Brasil passaram a proibir a utilização de power banks durante o voo.
À reportagem de A TARDE, a companhia aérea confirmou a probição. "A LATAM Airlines Brasil esclarece que, seguindo as orientações da ANAC, proíbe a utilização de carregadores portáteis durante o voo. Para este fim, a companhia oferece tomadas em todas as suas aeronaves."
A medida faz parte de um conjunto de regras voltadas à segurança aérea, principalmente por conta dos riscos associados às baterias de lítio, que podem superaquecer e até causar incêndios.
Por que os power banks são restritos?
De acordo com a Instrução Suplementar nº 175-001 (Revisão M), publicada pela ANAC em abril de 2026, os power banks são classificados como baterias de lítio. um tipo de material considerado potencialmente perigoso em determinadas condições.
Essas baterias podem apresentar risco de curto-circuito, superaquecimento e combustão espontânea, especialmente em ambientes pressurizados como o interior de aeronaves.
O que é permitido e o que é proibido
Apesar da proibição de uso durante o voo, os passageiros ainda podem transportar power banks, desde que sigam regras específicas:
Onde levar:
- Apenas na bagagem de mão ou junto ao corpo
- Proibido em bagagens despachadas
Limites de capacidade:
- Até 100 Wh: permitido sem autorização
- Entre 100 Wh e 160 Wh: exige aprovação da companhia aérea
- Acima de 160 Wh: proibido
Quantidade:
- Máximo de dois power banks por passageiro
Regras de segurança:
- Devem estar protegidos contra curto-circuito
- Não podem estar danificados ou defeituosos
Uso a bordo está proibido
Além do transporte controlado, a ANAC também determina que:
- Power banks não podem ser recarregados durante o voo
- Não devem ser utilizados para carregar celulares ou outros dispositivos
Ou seja, mesmo dentro da cabine, o uso desses equipamentos é restrito.
O que muda na prática para o passageiro
Na prática, a nova regra exige mais planejamento:
- Carregar dispositivos antes do embarque
- Verificar a capacidade do power bank
- Garantir que ele esteja na bagagem de mão
Descumprir as normas pode resultar na retenção do item ou até impedimento de embarque.
Segurança é prioridade
As restrições seguem padrões internacionais de segurança e não são exclusivas do Brasil. Autoridades de aviação ao redor do mundo vêm adotando medidas semelhantes para reduzir riscos envolvendo baterias de lítio.
A recomendação é clara: seguir as orientações evita transtornos e contribui para um voo mais seguro para todos.
Por que o uso de power banks está proibido durante o voo?A proibição do uso de power banks durante o voo decorre dos riscos que as baterias de lítio apresentam, como superaquecimento e incêndio, principalmente em ambientes pressurizados das aeronaves.
Como posso transportar meu power bank em voos?Os passageiros podem transportar power banks somente na bagagem de mão ou junto ao corpo, sendo proibido o transporte em bagagens despachadas.
Quais são os limites de capacidade para power banks em voos?Power banks até 100 Wh são permitidos sem autorização; entre 100 Wh e 160 Wh, é necessária aprovação da companhia aérea; enquanto os acima de 160 Wh são completamente proibidos.
Quantos power banks posso levar em um voo?Cada passageiro pode levar até dois power banks, desde que respeitando as regras de capacidade e segurança.
Posso recarregar meu power bank durante o voo?Não, os power banks não podem ser recarregados enquanto estiverem a bordo, seguindo as diretrizes de segurança estabelecidas pela ANAC.
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