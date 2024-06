“Usou mulheres pra subir a rampa”, dispara Michelle Bolsonaro sobre Lula

Ex-primeira-dama faz ataques a Lula - Foto: Agência Brasil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de usar as mulheres apenas para “subir a rampa” do Planalto.



O ataque ocorreu durante evento do PL Mulher, núcleo presidido pela mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Teresina, neste sábado, 15. Na ocasião, a dirigente ainda citou as críticas feitas por Lula ao antecessor.

“Estamos falando daquele que dizia que o meu marido era misógino, mas só usou as mulheres para subir a rampa. É o que fala que a mulher é a pessoa que menstrua”, disparou Michelle Bolsonaro, que ainda apoio o Projeto de Lei que equipara o aborto ao crime de homicídio.

“Hoje, temos que lutar. A assistolia fetal é cruel, nem usada em eutanásia de animais. Querem assassinar os nossos bebês no ventre”, afirmou.