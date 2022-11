Valmir defende ampliação de políticas para o povo negro

O deputado federal, Valmir Assunção (PT-BA), defendeu que o próximo governo do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva, amplie as políticas para o povo negro no Brasil.

A manifestação foi feita na sessão que concedeu o título de Cidadão Honorário Brasileiro pela Câmara dos Deputados, na tarde desta segunda-feira, 07, ao heptacampeão mundial de Formula 1, Lewis Hamilton.

“A Câmara dos Deputados ficou lotada para essa sessão solene em homenagem ao piloto que é uma voz potente e internacional do povo preto. Reconhece o Brasil como um de suas referências de vida. E sabemos que o governo Lula vai dar espaço para os povos tradicionais e também para o povo negro. Esse título, antes de tudo, tem um peso enorme para o exemplo que esse atleta campeão é para a comunidade negra global”, disse o deputado.

O piloto da F1 está no Brasil para a disputa do Grande Prêmio (GP) de Interlagos, que acontece no próximo final de semana. “Agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês”, disse Hamilton durante a solenidade. O atleta voltou a homenagear Senna e o chamou de herói. “Gostaria de dedicar essa honraria ao meu herói Ayrton Senna”.