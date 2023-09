Velocidade na orla do Rio será reduzida após acidente de Kayky Brito

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que deu uma ordem para que a companhia de tráfego da cidade apresentasse uma mudança no limite de velocidade para motoristas na orla. De acordo com o político, a decisão foi tomada após o atropelamento do ator Kayky Brito, na Barra da Tijuca, na madrugada do último sábado, 2. O chefe do Executivo municipal classificou a velocidade máxima de 70 km/h em vias da cidade como um "absurdo".

"O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa orla — um lugar de contemplação, lazer e paz - tem velocidade máxima de 70km é um absurdo. Independentemente de responsabilidades no caso em questão, não é admissível manter isso. Já determinei que a CETRIO me apresente ainda essa semana uma mudança no limite da orla do Rio. E vamos avançar com essas mudanças em outras vias da cidade!", publicou Paes nas redes sociais.

O atropelamento do ator de 34 anos está sendo investigado pela Polícia Civil. Kayky foi vítima de várias fraturas pelo corpo e traumatismo craniano. Sedado e respirando com ajuda de aparelhos, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copa Dor, na Zona Sul do Rio.

Dados revelam que desde janeiro deste ano até o último domingo, 3, foram registrados 2.804 atropelamentos por carros ou motos na capital do Rio. O número divulgado pelo Corpo de Bombeiros afirma ainda que 1.956 foram provocados por automóveis, enquanto as motocicletas atropelaram 848 pessoas.

Buscando esclarecer as circunstâncias do acidente, a 16ª DP (Barra da Tijuca) pedirá uma análise técnica das imagens de câmeras de segurança. O objetivo é determinar a velocidade do veículo envolvido no acidente. O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva afirmou para a polícia que foi surpreendido quando o ator "cruzou a pista repentinamente".

"Precisamos determinar a velocidade em que ele vinha transitando ali na Avenida Lúcio Costa. Isso é uma peça chave para concluir essa investigação", disse o delegado responsável pelo caso, Ângelo Lages.