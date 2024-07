Vídeo: “Duolingo”, “Graviola” e “Abacaxi” saem na mão em festa junina

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O São João tem como marca momentos de alegria, episódios de confraternização, aquele clima gostoso causado por elementos como a fogueira e as delícias típicas da época. No entanto, isso não foi suficiente para acalmar os ânimos de mascotes que estavam no São João de Caruaru, em Pernambuco.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível notar o momento em que o "Duolingo", representante de um aplicativo de idiomas, acaba saindo na mão com uma graviola e um abacaxi, que são mascotes de uma empresa de polpas de fruta.

E parece que o Duolingo levou a pior no dois contra um. Os internautas ainda se divertiram com toda a situação, que segundo a assessoria da plataforma de idiomas não passou de uma brincadeira.

"Eles parecem felizes na briga", escreveu um internauta. O caso inusitado aconteceu na noite do último dia 20.