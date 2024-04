Vídeo: Família é agredida por policiais e perseguida dentro de casa | A TARDE

Uma família moradora de Piracicaba, no interior de São Paulo (SP), foi espancada nesta segunda-feira, 1°. Entre as pessoas agredidas estava um homem cadeirante com problemas de locomoção.

Uma pessoa que estava no local gravou toda a ação abusiva. Os policiais estavam sem câmeras nos uniformes, e abordaram a família, que estava tomando cerveja em frente a casa.

Um dos homens abordados teria afirmado que não estava fazendo nada de errado, que era trabalhador, mas, ainda assim, foi agredido com cacetetes e choques elétricos. Imagens mostram toda a ação.

Ao entrar na casa, o homem foi perseguido. De acordo com o Mídia Ninja, o primeiro homem agredido foi preso, mas solto logo em seguida.

Confira o vídeo.

Reprodução | Instagram