Vídeo: Governador do RS faz apelo à população diante das chuvas | A TARDE

As chuvas severas voltaram a castigar os estados do Sul do país. Por causa da situação de emergência climática, no Rio Grande do Sul, os órgãos públicos contabilizam quatro vítimas fatais, da última quinta-feira, 16, até este domingo,19.

O corpo de um homem que foi arrastado pela correnteza ao transitar por uma estada estadual em Vila Flores, foi encontrado neste sábado, 18. Além dele, o corpo de uma mulher, que caiu com o carro de uma ponte, também foi encontrado. Outras duas pessoas, um homem e uma criança de 2 asno, que estavam no carro com a vítima, ainda estão desaparecidos.

Cerca de 44 cidades do Rio Grande do Sul registraram estragos. Entre as áreas mais atingidas está o Vale do Taquari, região gaúcha destruída por um ciclone em setembro, que sofreu novas inundações. Através das redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSDB) fez um apelo para que os moradores do Vale do Taquari, deixem as residências e procurem locais seguros.

O chefe de estado ressaltou que o estado está mobilizado acompanhando as ações da Defesa Civil. “Estamos mobilizados para atender, da melhor maneia possível, as pessoas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.



O mau tempo começou a provocar estragos na quinta, 16. Desde então, enchentes derrubaram pontes, tiraram famílias de casa, deixaram moradores isolados e bloquearam rodovias.

Em Santa Catarina, um idoso de 70 anos desapareceu após a casa dele ser arrastada e destruída por uma enxurrada em Praia Grande. Desde quinta-feira (16), três pessoas morreram no estado por conta das chuvas.

Temporais após onda de calor

Os temporais ocorrem após uma onda de calor que atingiu boa parte do país ao longo da semana. Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 9 estados e o Distrito Federal estão sob alerta vermelho de grande perigo para tempestades.