Vídeo: Homem tenta fugir e fica preso entre grades de cela

Jovem ficou entalado entre grades - Foto: Reprodução

Um jovem de 19 anos, ficou preso entre as grades de uma cela na 6ª Delegacia de Polícia (DP) do Paranoá, região administrativa do Distrito Federal, na noite desta quinta-feira, 4.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do homem e ele não sofreu ferimentos. Após o ocorrido, a delegacia vai analisar a adoção de medidas necessárias para diminuir o espaço nas grades, depois da tentativa de fuga, para que casos semelhantes não voltem a acontecer.

O detento foi preso por injúria e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele foi levado até a prisão pela pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e ainda passará por audiência de custódia.