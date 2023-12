Vídeo: idoso de 81 anos imobiliza ladrão em farmácia e impede assalto | A TARDE

Um idoso, de 81 anos, surpreendeu um ladrão, no último domingo, 10, durante uma tentativa de assalto dentro de uma farmácia, em Goiânia. Imagens mostram o momento em que o homem tenta retirar algo do bolso do idoso, que reage e o derruba no chão.

Segundo informações dadas pelos funcionários da farmácia, o idoso sacou uma quantia no caixa eletrônico dentro da loja. As câmeras de segurança registraram o exato momento que o ladrão tenta pegar o dinheiro do bolso da vítima e a sua reação.

“Ninguém dava nada pelo senhor. Depois, ele pegou o bandido do chão e jogou em uma prateleira e bateu bem mais”, contou a funcionária Izabella Ferreira, ao g1.





Osvaldo Barreto

O homem foi preso pela Polícia Militar (PM), que não divulgou o nome dele.